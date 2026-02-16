Trabzon'un F.Bahçe karşısında aldığı 3-2'lik yenilgide, kaleci Andre Onana performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu. Sezon başında M.United'dan kiralanan Kamerunlu file bekçisi, kalesine gelen 3 isabetli şutta da gole engel olamayarak en çok tartışılan isim haline geldi. Fatih Tekke'nin, 29 yaşındaki Kamerunlu eldivenle yeni bir toplantı yapacağı öğrenildi. Yerel basındaki haberlere göre 20 yaşındaki genç yetenek Onuralp Çevikkan'ın kaleye geçmesi sürpriz olmayacak.

Öte yandan The Sun'a göre; kaleci rotasyonunda köklü değişiklikler yapmayı planlayan M.United, Kamerunlu eldiveni zararına da olsa elden çıkarma kararı aldı. Trabzonspor'un deneyimli file bekçisinin bonservisini almayı istemediği öğrenildi.