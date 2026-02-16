İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2026 Pazartesi / 29 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7249
  • EURO
    51,916
  • ALTIN
    7015.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eleştirilerin hedefi oldu! Trabzonspor'da Andre Onana krizi
Spor

Eleştirilerin hedefi oldu! Trabzonspor'da Andre Onana krizi

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçta gelen 3 isabetli şutta da gole engel olamayan deneyimli kaleci Andre Onana eleştirilerin hedefi oldu. Bordo mavililerde 20 yaşındaki genç yetenek Onuralp Çevikkan'ın kaleye geçmesi sürpriz olmayacak. İşte detaylar...

AKŞAM16 Şubat 2026 Pazartesi 09:02 - Güncelleme:
Eleştirilerin hedefi oldu! Trabzonspor'da Andre Onana krizi
ABONE OL

Trabzon'un F.Bahçe karşısında aldığı 3-2'lik yenilgide, kaleci Andre Onana performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu. Sezon başında M.United'dan kiralanan Kamerunlu file bekçisi, kalesine gelen 3 isabetli şutta da gole engel olamayarak en çok tartışılan isim haline geldi. Fatih Tekke'nin, 29 yaşındaki Kamerunlu eldivenle yeni bir toplantı yapacağı öğrenildi. Yerel basındaki haberlere göre 20 yaşındaki genç yetenek Onuralp Çevikkan'ın kaleye geçmesi sürpriz olmayacak.

Öte yandan The Sun'a göre; kaleci rotasyonunda köklü değişiklikler yapmayı planlayan M.United, Kamerunlu eldiveni zararına da olsa elden çıkarma kararı aldı. Trabzonspor'un deneyimli file bekçisinin bonservisini almayı istemediği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.