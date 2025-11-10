İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Eleştirilerin odağı oldu! Galatasaray'da Mauro Icardi isyanı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray'da Mauro Icardi eleştirilerin odağı oldu. Karşılaşmada etkisiz bir performans ortaya koyan Arjantinli yıldız sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. İşte detaylar...

10 Kasım 2025 Pazartesi 11:07
Eleştirilerin odağı oldu! Galatasaray'da Mauro Icardi isyanı
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor deplasmandan sürpriz bir karara imza attı ve Mauro Icardi ile Victor Osimhen ikilisini birlikte sahaya sürdü.

BİR YIL SONRA YENİDEN

İki yıldız, geçen sezon oynanan Tottenham maçının ardından yaklaşık bir yıl sonra birlikte forma giydi.

SEZONUN İLK YENİLGİSİ

Galatasaray, iki ismin birlikte oynadığı Kocaelispor maçında istediğini bulamadı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, ligde sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

MAÇ SONU ELEŞTİRİLER

Galatasaray'da özellikle Mauro Icardi'nin etkisiz performansı eleştirileri de beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ardından sosyal medyada Arjantinli yıldız golcüyü eleştiri yağmuruna tuttu.

