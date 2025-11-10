Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor deplasmandan sürpriz bir karara imza attı ve Mauro Icardi ile Victor Osimhen ikilisini birlikte sahaya sürdü.

BİR YIL SONRA YENİDEN

İki yıldız, geçen sezon oynanan Tottenham maçının ardından yaklaşık bir yıl sonra birlikte forma giydi.

SEZONUN İLK YENİLGİSİ

Galatasaray, iki ismin birlikte oynadığı Kocaelispor maçında istediğini bulamadı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, ligde sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

MAÇ SONU ELEŞTİRİLER

Galatasaray'da özellikle Mauro Icardi'nin etkisiz performansı eleştirileri de beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ardından sosyal medyada Arjantinli yıldız golcüyü eleştiri yağmuruna tuttu.