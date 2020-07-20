Elia görüştüğü takımları açıkladı

20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:26 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:26

Süper Lig'de dün tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'de Eljero Elia ile yollar resmen ayrılıyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda Turuncu Lacivertli kulübe sezon sonunda veda edeceğini doğrulayan yıldız futbolcu bu sefer de görüştüğü takımları duyurdu.

“ADO DEN HAAG VE GRONINGEN İLE GÖRÜŞTÜM”

Ülkesi Hollanda'da yayın yapan Omroep West adlı bir radyo kanalına konuşan 33 yaşındaki yıldız isim, "Menajerim, şu ana dek pek çok kulüple görüştü. Aynı şekilde beni arayan kulüpler de oldu. ADO Den Haag'dan Mohammed Hamdi ve Martin Jol ile görüştüm. Yine orada görev yapan yakın arkadaşım Taco van de Velde ile de konuştum. Groningen'de oynayan Arjen Robben de bana mesaj attı." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından bonservisini elinde bulunduran sol açığın çok kısa bir süre içerisinde Eredivisie'ye dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Elia, futbola da ADO Den Haag'ın altyapısında başlamıştı.

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