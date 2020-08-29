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  • Elia: ''Hollanda'da, Erdoğan ile fotoğraf çektirdiğim için bana kızanlar var''
Spor

Elia: ''Hollanda'da, Erdoğan ile fotoğraf çektirdiğim için bana kızanlar var''

Medipol Başakşehir'den bu sezon ayrılan Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia, Cumurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf hakkında açıklamalarda bulundu. Elia, 'Elini sıktım, bana 'Güzel çocukların var, maşallah' dedi. Başka bir şey konuşmadık' diye konuştu.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:39 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:39
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Başakşehir'de 3 sezon forma giydikten sonra Utrecht'e imza atan Eljero Elia, şampiyonluk sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf için Hollanda'da konuştu.

'GÜZEL ÇOCUKLARIN VAR, MAŞALLAH" DEDİ

Kendisine kızanlar olduğunu söyleyen 33 yaşındaki oyuncu, "Hollanda'da, Erdoğan ile fotoğraf çektirdiğim için bana kızanlar var. Elini sıktım, bana 'Güzel çocukların var, maşallah" dedi. Başka bir şey konuşmadık. Türklerin birçoğu onun yönetiminden ve Avrupa'nın geri kalanına bağımlı olmamalarından gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.

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