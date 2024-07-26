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Spor

Elias Jelert: Çok mutlu ve heyecanlıyım

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert açıklamalarda bulundu. Çiçeği burnunda transfer çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 20:04 - Güncelleme:
Elias Jelert: Çok mutlu ve heyecanlıyım
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Galatasaray'ın Danimarka'nın Kopenhag Kulübünden kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Jelert, "Bir an önce taraftarlarımızla karşılaşıp onlara merhaba demek istiyorum. Sağlık kontrolleri oldu. Çok heyecanlıydım. Bugün de buradayım, takımla ilk günüm. Çok mutlu ve heyecanlı hissediyorum. RAMS Park'ta oynadığım zaman gördüm, inanılmaz bir taraftar vardı. Şimdi onlar için mücadele edeceğim için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Victor Nelsson'un milli takımdan arkadaşı olduğunu aktaran Jelert, "Beni burada çok iyi bir şekilde karşıladı. Üç senedir de burada. Birçok sorumu ona sorabileceğim ve bana çok yardımcı olacaktır. Daha da iyi arkadaş olacağımıza inanıyorum. Taraftarımız için oynamayı dört gözle bekliyorum. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu biliyorum." şeklinde konuştu.

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