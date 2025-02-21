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Spor

Elias Jelert: Fenerbahçe'yi yenmemiz lazım

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında konuk ettiği AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak organizasyona veda eden Galatasaray'da Elias Jelert, maçın ardından açıklama yaptı.

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 00:22 - Güncelleme:
Elias Jelert: Fenerbahçe'yi yenmemiz lazım
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında konuk ettiği AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak organizasyona veda eden Galatasaray'da Elias Jelert, takım olarak pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin öneminin farkında olduklarını söyledi.

Elias Jelert, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye değinen Elias Jelert, "Sezonun en önemli maçına çıkacağız. Herkes bunun önemini biliyor. Kazanmamız lazım." diye konuştu.

Kulübe her şeyini vermek istediğini anlatan Danimarkalı savunma oyuncusu, "Bu kulüp benim için çok önemli. Burada çok şey öğreniyorum. Her gün daha iyisini yapıyorum. Şu anda odağım bu kulüp." ifadelerini kullandı.

Birçok farklı pozisyonda oynayabileceğini belirten Jelert, "Kopenhag'da da böyleydi. Sağ tarafta daha iyi oynayabilirim ama beni farklı bir yerde oynatmak isterlerse buna uyarım." şeklinde konuştu.

Kendi oyununa odaklandığını aktaran Jelert, "Forma rekabetine odaklanmıyorum. Sonuçta oynamam hocanın kararı. Hocam isterse oynarım." dedi.

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