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Spor

Elias Jelert: Galatasaray'da olmayı seviyorum

Galatasaraylı Elias Jelert, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi4 Şubat 2025 Salı 00:03 - Güncelleme:
Elias Jelert: Galatasaray'da olmayı seviyorum
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Galatasaraylı Elias Jelert, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Elias Jelert "İyi bir maç çıkardık. Oyunu kontrol ettik. 1-0'dan fazlası olabilirdi. İyi mücadele ettik. Savunmada iyiydik. Bugün kanat bektim. Hücum yapmayı seviyorum. Kanatta tüm hattı ileri geri kullanmayı seviyorum. Sağ bek olarak da kanat bek de, hocam isterse kanat olarak da oynayabilirim." dedi.

Elias Jelert ayrıca "Şu an iyi bir andayım. Galatasaray'da olmayı seviyorum, büyük bir kulübün parçasıyım. Bazen baskı oluyor. Her zaman 11'de oynamak isterim ama bazen olmuyor, olunca elimden geleni yapmak isterim." açıklamasını yaptı.

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