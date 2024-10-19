Elias Jelert için transfer iddiası!

Galatasaray'a transferinden sonrası şu ana kadar beklentileri karşılamakta zorlanan Elias Jelert için beklenmedik bir iddia gündeme geldi.

İngiltere'nin önde gelen basın organlarından olan "Daily Mail" Jelert'i "transfer edilmesi gereken en iyi 20 İskandinav oyuncu" arasında gösterdi.

Haberde, Jelert'in Türkiye kariyerine nispeten yavaş bir başlangıç yaptığı ancak Danimarkalı futbolcunun kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiği yorumu yapıldı.

Daily Mail, haberin içeriğinde; Jelert'i Everton, West Ham United ya da Ipswich Town'ın transfer edebileceğini öne sürdü.

Elias Jelert, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 10 maçta 341 dakika süre aldı.