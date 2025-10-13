Elias Jelert, Southampton'da beklentinin altında kaldı

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Elias Jelert, geçen sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Forma rekabetinde Kaan Ayhan ve Sallai'nin gerisinde kalan Danimarkalı sağ bek, çareyi İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'a kiralanmakta buldu. Ancak burada da istediği süreyi bulamadı.

SADECE 22 DAKİKA SAHADA KALDI

Southampton'da henüz 2 maçta sonradan oyuna girme şansı bulan Jelert, toplamda sadece 22 dakika süre alabildi. Danimarkalı futbolcunun kiralık sözleşmesindeki 8.5 milyon Euro opsiyon zorunlu değil ve İngiliz kulübü oyuncuyu kalıcı olarak kadrosunda tutmayı düşünmüyor.

KULÜBEDE YERİNİ KORUYOR

Geçen sezon Galatasaray forması altında beklentilerin altında kalan Jelert, Southampton'da da düzenli forma şansı bulamıyor. 22 yaşındaki sağ bek, kulübedeki yerini korumaya devam ediyor.