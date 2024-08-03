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Spor

Elif Berra Gökkır: Hedefim Los Angels'ta İstiklal Marşı'nı okutmak

Paris Olimpiyat Oyunları okçuluk kadınlar klasik yay kategorisinde mücadele eden ve çeyrek finalde Paris 2024'e veda eden Elif Berra Gökkır açıklamalarda bulundu.

3 Ağustos 2024 Cumartesi 16:12 - Güncelleme:
Elif Berra Gökkır: Hedefim Los Angels'ta İstiklal Marşı'nı okutmak
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Les Invalites'te gerçekleştirilen organizasyonda dünya 3 numarası Japon sporcu Satsuki Nado'yu 4-0 geriden gelip 6-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Gökkır, bu turda Güney Koreli Hunyoung Jeon ile eşleşti. Güney Koreli rakibine çeyrek finalde 6-2 mağlup olan Gökkır, karşılaşmanın ardından göz yaşlarını tutamadı. Tribünlerdeki taraftarların destek verdiği Gökkır, müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİM LOS ANGELES'TA İSTİKLAL MARŞINI OKUTMAK"

Çeyrek finalde elenmenin verdiği duygusallık nedeniyle konuşmakta zorlanan genç sporcu, çok istediği finale çıkamadığı için üzgün olduğunu vurguladı.

Sonraki oyunlara kadar katıldığı bütün yarışmalarda şampiyonluk hedeflediğini vurgulayan Gökkır, "Bütün yarışmalarda en iyisini yapmaya çalışacağım. Önümüzdeki olimpiyatlara 4 yıl var. Hedefim Los Angeles'ta İstiklal Marşı'nı okutmak." dedi.

Elif Berra Gökkır, hakkındaki yorumlara ilişkin de "Bütün mesajları okudum, herkese çok teşekkür ediyorum. Mesajları görünce çok duygulandım." ifadelerini kullandı.

Genç sporcu röportaj alanından ayrıldıktan sonra da göz yaşlarına hakim olamadı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, milli sporcuyu "Ağlama, sen tarihe geçtin." diyerek teselli etti.

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