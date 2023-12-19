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Spor

Elif Elmas için dev bonservis teklifi!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan Napolili Elif Elmas için Bundesliga ekibi RB Leipzig'den teklif geldi. Yapılan teklifin ise 25 milyon euro olduğu öğrenildi.

19 Aralık 2023 Salı 21:14 - Güncelleme:
Elif Elmas için dev bonservis teklifi!
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RB Leipzig, yaz transfer döneminde de gündemine gelen Elif Elmas için bir kez daha harekete geçti.

25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Alman ekibinin Elif Elmas için Napoli'ye 25 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi.

Elif Elmas'ın Napoli'den ayrılmaya sıcak baktığı ve İtalyan ekibinin 24 yaşındaki futbolcu için transfer görüşmelerine devam edeceği ifade edildi.

NAPOLI PERFORMANSI

2019 yılından bu yana Napoli'de forma giyen Elif Elmas'ın İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Makedon futbolcu, Napoli forması altında çıktığı 189 maçta 14 gol attı ve 10 asist yaptı.

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