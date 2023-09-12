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Spor

Elif Elmas için transfer açıklaması

Napoli'de forma giyen Elif Elmas için transfer açıklaması geldi. Makedon futbolcunun menajeri Nikola Gjosevsk, Napoli'yle yeni sözleşme için konuştuklarını ayrıca transfer için başka takımlarla da görüştüklerini söyledi.

12 Eylül 2023 Salı 19:23 - Güncelleme:
Elif Elmas için transfer açıklaması
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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin orta saha oyuncusu Elif Elmas için transfer açıklaması geldi.

Makedon futbolcunun menajeri Nikola Gjosevsk, 23 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu. Gjosevsk, "Son zamanlarda çok fazla spekülasyon yapıldı ancak gerçek şu ki sadece ben ve Elif'in babası resmi temsilcileriz ve onun geleceği hakkında pazarlık yapabilecek tek kişi bizleriz" sözlerini kullandı.

"KULÜPLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Gjosevsk, sözlerini, "Napoli ile sözleşme yenilemek için görüşmelerde bulunduğumuzu doğrulayabilirim. Ama Elif'le ilgilenen kulüplerle de görüşüyoruz. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz" diye tamamladı.

Elif Elmas'ın adı son dönemde Inter, RB Leipzig ve Liverpool ile anılmıştı.

Napoli'nin 2019 yazında 16.2 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Elif Elmas'ın İtalyan ekibiyle mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

  • Elif Elmas transferi
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