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Spor

Elif Güneri yarı finalde

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Elif Güneri, bronz madalyayı garantiledi.

AA16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:32 - Güncelleme:
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Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan Elif Güneri, 81 kilo çeyrek finalinde Kenyalı Elizabeth Adhiambo Andieg ile karşılaştı.

Mücadeleye iyi başlayan Elif, sakin oyunuyla ilk raundu 5-0 aldı. İkinci raunda daha atak başlayan Kenyalı boksörü uzak tutmayı başaran milli sporcu, net vuruşlarla bu raundu da 5-0 üstün bitirdi.

Son 3 dakikalık bölümde iyi savunma yapan Elif, raundu ve maçı 5-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Bronz madalyayı garantileyen Elif Güneri, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde Litvanya'dan Gabriele Stonkute ile karşılaşacak.

  • Elif Güneri
  • Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
  • Elizabeth Adhiambo Andieg

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