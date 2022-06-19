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Spor

Elif Şahin 3 yıl daha Eczacıbaşı'nda

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcu Elif Şahin'le sözleşme yeniledi.

AA19 Haziran 2022 Pazar 13:27 - Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Karayolları altyapısından yetişen ve 2020-2021 sezonundan bu yana turuncu-beyazlı formayı terleten genç pasör ile 3 yıllık yeni mukavele imzalandı.

Açıklamada, "Kulübümüze geldiği günden bu yana büyük bir gelişim gösteren genç ve yetenekli pasörümüz Elif ile sözleşme yeniledik. İnanıyoruz ki birlikte daha nice başarılara imza atacağız." denildi.

İmza sonrası görüşlerini aktaran Elif Şahin, "İki yıldır formasını giydiğim Eczacıbaşı'nı her zaman ailem olarak gördüm. Kulübe ilk geldiğim günden bu yana yıllardır buradaymışım gibi hissettim ve bunu devam ettirebilmek benim için çok özel bir duygu. Üç yıl daha bu formayı gururla taşıyacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı ile 2020 AXA Sigorta Kupa Voley ve 2022 CEV Kupası Şampiyonluğu yaşayan Elif, 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele etmek için A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosuna dahil oldu.


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