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Spor

Elif Şahin, Eczacıbaşı VitrA'da

Eczacıbaşı Spor Kulübü, genç pasör Elif Şahin'i 2020-2021 sezonuna kadar kadrosuna kattı.

IHA14 Mayıs 2020 Perşembe 17:15 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 17:15
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Eczacıbaşı Spor Kulübü’ndan transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Karayolları Spor Kulübü’yle yaptığımız özel anlaşma doğrultusunda, Karayolları’nda oynayarak tecrübe kazanan Elif Şahin, yeni sezonda ilk defa formamızı terletecek. Genç ve yetenekli bir oyuncu olan Elif’in bizlerle güzel başarılara imza atmasını diliyoruz" denildi.

ELİF ŞAHİN KİMDİR?

2001 doğumlu Elif Şahin, 190 cm boyunda ve pasör mevkiinde görev yapıyor. Karayolları altyapısından yetişen Elif, Karayolları Genç Takımı ile 2017-2018 sezonunda Türkiye ikinciliği elde etti. Altyapı milli takımlarında da forma terletmiş olan genç yetenek, U18 kategorisinde dünya dördüncülüğü, U19 kategorisindeyse Avrupa dördüncülüğü ve Balkan ikinciliği elde etti.

Hafter milislerine ait lojistik araçların etkisiz hale getirildiği görüntüler yayınlandı

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