  Elifnaz Köseoğlu, Avrupa şampiyonu oldu
Spor

Elifnaz Köseoğlu, Avrupa şampiyonu oldu

İsviçre'nin Aigle kentinde 19-21 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Aydınlı sporcu Elifnaz Köseoğlu, Kadınlar +68 kg kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

IHA21 Kasım 2025 Cuma 23:29 - Güncelleme:
Elifnaz Köseoğlu, Avrupa şampiyonu oldu
İsviçre'nin Aigle kentinde 19-21 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Aydınlı sporcu Elifnaz Köseoğlu, Kadınlar +68 kg kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başarılı sporcu Elifnaz Köseoğlu'nun finalde Sırbistanlı rakibini mağlup ederek önemli bir başarıya imza attığı kaydedildi. Açıklamada, "İsviçre'nin Aigle kentinde 19-21 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda sporcumuz Elifnaz Köseoğlu, Kadınlar +68 kg kategorisinde önemli bir başarıya imza attı. Final karşılaşmasında Sırbistanlı rakibini mağlup eden sporcumuz, Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi gururlandırdı.Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Köseoğlu'nun bu başarısı hem Aydın'da hem de Türkiye genelinde gurur yaşattı.

