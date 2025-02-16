Fenerbahçe'de Anderlecht maçında eli kırılan Edin Dzeko için çarpıcı bir karar alındı.

Elindeki kırık sebebiyle alçı tedavisi uygulanan Dzeko'ya doktorlar, bir süre omuz askısı kullanmasını ve eline destek olmasını tavsiye etti.

Buna rağmen Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında sahaya çıkmak istediğini söyleyen Dzeko'ya teknik heyetten ret yanıtı geldi.

"DERBİYİ DÜŞÜN"

Dzeko'nun oynama isteğini saygıyla karşıladığını söyleyen Jose Mourinho, "Fedakarlığına saygı duyuyorum ama önümüzde çok önemli bir Galatasaray maçı var. O maçta senin yokluğunu göze alamam." diyerek Dzeko'dan tedavisine odaklanmasını istedi.

Jose Mourinho, Kasımpaşa ve Anderlecht maçlarında Edin Dzeko'yu oynatmayı düşünmüyor.