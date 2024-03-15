İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2024 Cuma / 6 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2114
  • EURO
    35,0934
  • ALTIN
    2243.3
  • BIST100
    8870.13
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eline geçen fırsatı değerlendiremedi! Ryan Kent performansıyla sınıfta kaldı
Spor

Eline geçen fırsatı değerlendiremedi! Ryan Kent performansıyla sınıfta kaldı

İsmail Kartal dün akşam oynanan Union Saint-Gillose maçında Ryan Kent'e ilk 11'de şans verdi. Ancak İngiliz oyuncu oynadığı futbol ile sahanın en kötülerinden biri oldu ve eline geçen fırsatı doğru şekilde değerlendiremedi. İşte detaylar...

Fanatik15 Mart 2024 Cuma 09:55 - Güncelleme:
Eline geçen fırsatı değerlendiremedi! Ryan Kent performansıyla sınıfta kaldı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin bu sezon belki de en büyük hayal kırıklığı yaratan transferi Ryan Kent oldu. İngiliz futbolcu bir türlü beklenen performansı sergileyemedi.

27 yaşındaki kanat oyuncusu en son 30 Kasım'da oynanan ve 6-1 kaybedilen Nordsajelland mücadelesinde 11'de oynamıştı. Sezonun ikinci yarısında Kent'in ismi TFF'ye bildirilen kadrodan çıkartıldı, ancak UEFA kadrosunda yer almayı sürdürdü.

İsmail Kartal, dün öğrencisine bir kez daha 11'de şans verdi. İngiliz futbolcu sol kanatta başladığı maçta Tadic girdikten sonra sağa geçti. Ancak Ryan Kent, her iki bölgede de bekleneni veremedi.

75 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

27 yaşındaki oyuncu pas hataları ve kaptırdığı toplarla bir kez daha büyük hayal kırıklığı yaşattı. Kent, 8 ikili mücadelenin 5'ini kaybetti, hücum oyuncusu olmasına rağmen hiç şut çekemedi, orta denemesinde bulunmadı, şut pası veremedi. İsmail Kartal, 75. dakikada öğrencisini kenara aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.