Eliot Matazo, 424 gün sonra döndü ama 11 dakikada yine sakatlandı!

Hull City'nin Charlton United'a deplasmanda aldığı mağlubiyet, yaşanan sakatlık nedeniyle gündem oldu.

Daily Mail'in haberine göre; Eliot Matazo'nun yaşadığı talihsiz olay futbol şanssızlığını ortaya çıkardı. Matazo, Şubat 2025'te Cardiff deplasmanında oynanan maçta sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşamasının ardından tam 424 gün sonra ilk kez sahaya çıktı.

SADECE 11 DAKİKA

Charlton United maçında 24 yaşındaki oyuncunun dönüşü sadece 11 dakika sürdü. Belçikalı orta saha sağ dizindeki sakatlık nedeniyle büyük acı içinde yere yığıldı.

Tedavi gören ve bazı fiziksel testlerden geçen Matazo, oyuna devam etmeyi denese de sonunda oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine takım arkadaşı Paddy McNair dahil oldu.

Karşılaşma ardından Hull City, tarafından yapılan MR görüntülenme sonrası Matazo'nun bu kez sağ dizinde olmak üzere ikinci bir ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığı ifade edildi.