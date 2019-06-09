Eljif Çizme’ye, Hasan Ada’ya

FENERBAHÇE’DE yaprak dökümü devam edeceğe benziyor. Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra Valbuena, Soldado, Benzia, Slimani ve Neustadter’le yollarını ayıran, Andre Ayew, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı gibi isimlerle devam etmeyecek olan Sarı-Lacivertliler’de geçen sezon iyi bir çıkış yakalayan Eljif Elmas’a teklif gelmeye devam ediyor. Antonio Conte’yi takımın başına getiren İnter’in 19 yaşındaki Makedon yıldız için Fener’in kapısını çaldığı iddia edildi. Yönetimin A.Madrid’in de listesinde olan Elmas için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Bu arada West Ham United’ın da Hasan Ali Kaldırım için düğmeye bastığı bildirildi.