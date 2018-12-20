Eljif, Dortmund’un radarında

FENERBAHÇE’NİN geçen sezon kadrosuna kattığı Eljif Elmas bir süredir Avrupa kulüplerinin takibine girerken, Borussia Dortmund’un genç futbolcu için harekete geçtiği ileri sürüldü. Özellikle Avrupa Ligi maçlarında Eljif’i izleyen Dortmund’un scoutlarının olumlu rapor bildirdiği ifade edildi. Alman yöneticiler devre arasında Makedon futbolcu için Fenerbahçe’nin kapısını çalacak. Yönetimin 19 yaşındaki oyuncuyu iyi bir rakama satabileceği, değerini bulmaması halinde ise sezon sonunu bekleyeceği belirtiliyor.