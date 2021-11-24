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Spor

Eljif Elmas attı ama Napoli için yetmedi

Napoli, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Spartak Moskova'ya 2-1 mağlup oldu. Napoli'nin tek golünü Eljif Elmas kaydetti.

24 Kasım 2021 Çarşamba 21:03 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 21:03
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UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli, deplasmanda Spartak Moskova ile karşı karşıya geldi.

C Grubu'nda oynanan mücadele 2-1'lik SSpartak Moskova'nın üstünlüğü ile sona erdi. Rus ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan ve 28. dakikada Alexander Sobolev kaydetti. Napoli'nin tek golü ise 64. dakikada Elif Elmas'tan geldi.

Bu sonucun ardından grupta Napoli, 7 puanda kaldı, Spartak Moskova ise 7 puana yükseldi.

Grubun son haftasında Napoli, kendi sahasında Leicester City ile karşılaşacak. Spartak Moskova ise Legia Varşova deplasmanına konuk olacak.

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