Eljif Elmas: Avrupa'dan özür dilerim

EURO 2024 Elemleri 5. hafta mücadelesinde C Grubu'nda Kuzey Makedonya, sahasında İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Makedonya forması Eljif Elmas, bu maçta 90 dakikada sahada kaldı. Genç oyuncu müsabakanın ardından yaptığı açıklamada tüm Avrupa'dan özür diledi.

4. SIRADA YER ALIYOR

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 5'nci hafta oynanan maçlarla tamamlandı. C Grubu'nda yer alan Kuzey Makedonya, 4 puanla 4. sırada yer alıyor. Grubun başında ise 13 puanla henüz mağlubiyet yaşamayan İngiltere bulunuyor.

ELJIF İLK 11'DE BAŞLADI

Kuzey Makedonya ile İtalya arasında oynanan maçta genç futbolcu Eljif Elmas ilk 11'de başladı. Öte yandan eski Fenerbahçeli Alioski ve Trabzonspor'da forma giyen Enis Bardhi de kadroda yerini aldı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Oynanan kritik maç 1-1'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla her iki takımın hanesine 1'er puan eklendi. Ev sahibi Kuzey Makedonya'ya 1 puanı getiren golü Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi kaydetti. İtalya'nın golü ise Ciro Immobile'den geldi.

ELJIF'TEN MAÇ SONU AÇIKLAMA

Kuzey Makedonya'nın başarılı oyuncularından ElJif Elmas, İtalya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

'AVRUPA'DAN ÖZÜR DİLERİM'

Oynanan saha için özür dileyen Eljif Elmas, "İtalya'yı böyle bir sahada ağırladığımız için tüm İtalya'dan ve Avrupa'dan özür dilerim. Bizim için mükemmel bir sonuç aldık fakat zemin futbol oynamaya hiç uygun değildi" sözlerini kullandı.

SPALETTI SÖZLERİ

Başarılı oyuncu eski hocası Spalletti'ye karşı oynamanın heyecanını da yaşadığını belirterek, "Kendisiyle 2 yıl birlikte çalıştık. Napoli'de neler başardığını herkes biliyor. Bu sahada oynamak onlar için de zordu" diyerek açıklamalarını tamamladı.