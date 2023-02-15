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Spor

Eljif Elmas depremzedelere yardım için Napoli'nin yıldızlarını harekete geçirdi

Napoli'de forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, deprem sonrasında bölgedeki vatandaşlar için sosyal medya hesabından yardım mesajı paylaştı. Napolili futbolcular Hviça Kvaratshelia, Victor Osimhen ve Piotr Zielinski'nin formaları yardım için satılacak.

IHA15 Şubat 2023 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
Eljif Elmas depremzedelere yardım için Napoli'nin yıldızlarını harekete geçirdi
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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu an İtalyan ekibi Napoli'de top koşturan Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır hasara neden olan depremler sonrasında sosyal medya hesabından yardım mesajı yayımladı.

Elmas, paylaştığı videoda, "Ülkem için çok üzgünüm. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yapılan yardımların dışında Napoli takımı olarak bir gelir planlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Türkiye'ye bağış olarak göndereceğiz. Yardımlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcu, Napoli'deki takım arkadaşlarının da imzalı formalarının depremzedeler için açık artırmaya çıkacağını duyurdu. Takımın önemli isimleri Hviça Kvaratshelia, Victor Osimhen ve Piotr Zielinski, imzalı formaları ile Elmas'ın yardım çağrısına destek verdi.

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