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Spor

Eljif Elmas eleştirilere performansıyla cevap verdi

Alman ekibi Leipzig'in kiralık olarak Torino2ya gönderdiği Makedon yıldız Eljif Elmas gösterdiği performansla herkesi ters köşe etti.

HABER MERKEZİ20 Mart 2025 Perşembe 12:03 - Güncelleme:
Eljif Elmas eleştirilere performansıyla cevap verdi
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Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Eljif Elmas, Napoli'de başarılı döneminin ardından 24 milyon Euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer olmuştu.

Alman ekibinde yeterince şans bulamayan ve bir yıl sonra yeniden Serie A'ya dönen Elmas, geçtiğimiz ara transfer döneminde sezon sonuna kadar Torino'ya kiralık olarak gönderildi.

Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose, ocak ayının sonunda Makedon orta sahayla ilgili yaptığı açıklamada "Asla gerçekten formda değildi, düzenli olarak oynamasına izin verecek fiziksel durumda değildi." diyerek Eljif Elmas'ı eleştirmişti.

Ancak 25 yaşındaki oyuncu, hocasının bu eleştirilerine, kiralık olarak formasını giydiği Torino'da gösterdiği başarlı performansla sahada cevap verdi.

Serie A'da yeniden parlayan futbolcu, 5 maçta 3 kez fileleri havalandırdı ve 329 dakika sahada kaldı. Eljif, Leipzig'de ise 22 maçta sadece 363 dakika sahada kalmış ve 1 asist yapabilmişti.

Bild'in haberine göre; Eljif Elmas'ın başarılı performansı Leipzig cephesinde büyük sevinç yarattı. Ancak bu sevincin nedeni Elmas'ın gelecek yaz geri dönecek olması değil. Alman kulübünde Makedon futbolcunun attığı her golün Torino'nun 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma olasılığını artırdığı düşüncesi hakim.

Haberde, futbolcunun Torino'da form grafiğini artırma nedeni de irdelenerek, bunun en önemli nedenlerinden birinin Serie A takımının teknik direktörü Paolo Vanoli'ye duyduğu büyük güven gösterildi. Vanoli'nin Rose'un aksine başından itibaren Eljif Elmas'a güven duyduğu belirtildi.

Haber detayında, futbolcunun Alman takımına dönmeyi düşünmediği de kaydedildi.

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