Eljif Elmas: Fenerbahçe ile Napoli'nin benzer taraftar kitlesi var

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, Juventus deplasmanında aldıkları 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

FENERBAHÇE DE BÖYLE

Radio Kiss Kiss Napoli'ye konuşan Eljif, taraftarların maç sonu havalimanında yaptıkları karşılamaya değinirken, "Bunu beklemiyordum. Ben buraya Fenerbahçe'den geldim, benzer bir taraftar kitlesi var orada da. Ancak bizi 10 bin Napoli taraftarının havalimanında karşılamasını gerçekten beklemiyordum, inanılmazdı. Şampiyon olduğumuzda nasıl bir atmosfer olacak tahmin bile edemiyorum. Şehrin futbola bu kadar bağlı olmasından çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Juventus galibiyetini getiren Giacomo Raspadori'nin 90+3'teki golünde asisti yapan genç oyuncu, "Zielinski'nin topu bana atmasını bekliyordum. Topu aldığımda Osimhen'in ileri koşu attığını gördüm ve Raspadori'ye uzun bir pas gönderdim. Maçtan önce ona 'Ben sana asist yapacağım sen de bana 500 euro vereceksin' demiştim. Ben asistimi yaptım ama 500 euro hala gelmedi.(Gülerek)" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Napoli formasıyla 41 maça çıkan Eljif Elmas bu maçlarda 6 gol 3 asist kaydetti.