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Eljif Elmas için dev iddia! 'Manchester City ve Dortmund izledi'

Eljif Elmas'ın transferi hakkında Radio Marte'ye açıklamalarda bulunan menajer Petar Tomovski, Makedon yıldızı Manchester City ve Dortmund'un da izlediğini ifade etti.

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Fenerbahçe'nin transfer sezonunda elini rahatlatmak için 20 milyon euro bonservis bedeli ile satmayı planladığı Eljif Elmas, Avrupa'nın dev takımlarının transfer rotasında yer almaya devam ediyor.

Eljif Elmas'ın transferi hakkında Radio Marte'ye açıklamalarda bulunan menajer Petar Tomovski, Eljif transferi için Manchester City, Borussia Mönchengladbach ve Borussia Dortmund'un kendisini aradığını açılladı.

Eljif Elmas'ın Avrupa'nın dev takımları için cazbedici bir seçenek olduğunu ifade eden Tomovski, "Eljif doğuştan bir futbolcu ve doğal bir yetenek, en iyi yaptığı şey de futbol oynamak. Olağanüstü hücum yetenekleri var veher şeyden önemlisi zihinsel olarak çok güçlü durumda. Ben bir futbolcu menajeriyim ancak Eljif'in menajeri değilim. Eljif, Fenerbahçe'den daha iyi durumdaki takımlarda oynayabilecek yetenek ve kapasitede bir futbolcu" dedi.

Napoli'nin Eljif'i isteyip istemediği hakkında da konuşan menajer Tomovski, "Napoli'nin Eljif konusundaki tavrı nedir, bilmiyorum ancak Eljif, Serie A dinamiklerini taşıyan bir futbolcu. Manchester City, Borussia Mönchengladbach ve Borussia Dortmund, Eljif'i istedi ve etkilendi. Inter Başkanı Marotta'nın da Goran Pandev'i Eljif Elmas hakkında konuşmak için çağırdığını ve İngiltere ile Almanya'dan onunla ilgilenen kulüplerin olduğunu kesinlikle biliyorum" şeklinde konuştu.

(Sporx)

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