Eljif Elmas, İtalya yolunda Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bir yandan gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de bir yandan da takımdan ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Bu bağlamda akla gelen ilk isim ise Eljif Elmas. Genç yıldızın bugün Napoli yöneticileriyle görüşeceği bildirildi.