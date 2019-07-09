Eljif Elmas, İtalya yolunda
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bir yandan gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de bir yandan da takımdan ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Bu bağlamda akla gelen ilk isim ise Eljif Elmas. Genç yıldızın bugün Napoli yöneticileriyle görüşeceği bildirildi.
Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Bir yandan kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli takımda ayrılıkların da gerçekleşmesi bekleniyor! İtalyan devi, genç yıldız Eljif Elmas'la görüşmelere başlıyor. İşte son gelişmeler...
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de en çok merak edilen sorulardan birisi Eljif Elmas'ın takımda kalıp kalmayacağı...
19 yaşındaki Makedon futbolcunun adı birçok Avrupa deviyle anılırken, ayrılık gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertli takım Eljif'in satışından ciddi bir bonservis geliri bekliyor.
İtalyan devi Napoli, Eljif Elmas'ın transferi için bu hafta girişimlerini hızlandırdı.
Milli takım izni nedeniyle Fenerbahçe'nin kampına katılmayan Eljif'in bugün Napoli yöneticileri ile görüşeceği öğrenildi.
Fenerbahçe ile temasa geçen Napoli, Eljif ile anlaşmaya varması halinde sarı-lacivertlilerle bonservis pazarlığını sonlandırmak için masaya oturacak.
Makedon oyuncu için oldukça ısrarlı olan Napoli'nin Eljif Elmas'ı kısa süre içerisinde transfer etmek istediği belirtildi.
10 Temmuz'a kadar izni bulunan Eljif Elmas'ın kampa katılmadan transferini sonlandırması bekleniyor.
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