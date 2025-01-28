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Spor

Eljif Elmas, İtalya'ya geri dönmeye hazırlanıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Eljif Elmas'ın, Leipzig'den İtalya Serie A takımı Torino'ya kiralanmak üzere olduğu ileri sürüldü.

Haber Merkezi28 Ocak 2025 Salı 21:39 - Güncelleme:
Eljif Elmas, İtalya'ya geri dönmeye hazırlanıyor
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Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Eljif Elmas'ın, Leipzig'den İtalya Serie A takımı Torino'ya kiralanmak üzere olduğu ileri sürüldü.

Relevo'nun haberine göre; Elmas, Valencia ile anlaşmaya yakındı ancak Makedon oyuncu son anda görüşmeleri sonlandırdı ve rotasını İtalya'ya kırdı.

LaLiga'da küme düşme hattında bulunan Valencia'nın pazar günü Barcelona'ya 7-1 mağlup olmasının da Eljif Elmas'ın İspanyol kulübünden vazgeçme kararında etkili olduğu ileri sürüldü.

Valencia'nın bu karmaşık durumunun ardından Torino'nun da son birkaç saat içinde 25 yaşındaki futbolcuya resmi teklifini ilettiği ve prensipte anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Eljif Elmas, 18 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanacak. Makedon orta saha oyuncusunun yarın Torino'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

1 yıl önce Napoli'den Leipzig'e 24 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Elmas, Alman takımında bu sezon sadece 6 maçta forma giydi ve sahada kaldığı 89 dakikada 1 asist yaptı.

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