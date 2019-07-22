Eljif Elmas, Napoli ile sözleşme imzalayacak
Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Eljif Elmas, yarın İtalya’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Napoli ile sözleşme imzalayacak.
- İHA
Fenerbahçe’den İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olacağı konuşulan Eljif Elmas’ın, yarın İtalya’da sağlık kontrollerinden geçip Napoli ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Sky Sports’ta yer alan habere göre, Elmas’ın yarın öğle saatlerinde sağlık kontrolü sonrasında kulüp binasında resmi imzaların atılacağı ifade edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.