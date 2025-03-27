Eljif Elmas Torino'da küllerinden doğdu: Beni çok etkiledi

Torino'nun devre arası transfer döneminde Leipzig'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Eljif Elmas, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

Eljif Elmas, "Torino'ya kısa süre önce geldim ve bir yıldan fazla süredir oynamamıştım. Çok antrenman yapıyorum ve sürekli oynuyorum, bu benim için çok önemliydi." dedi.

Açıklamalarına devam eden Makedon futbolcu, "Torino taraftarlarının performansımızdan memnun olduğunu görmek, her gün sonuca ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızı anlamalarını istiyorum." diye konuştu.

Almanya ve İtalya'yı kıyaslayan Eljif Elmas, "Almanya'ya gittiğimde biraz zorlandım, orada İtalya'daki sıcaklık yok. Torino'da ise o sıcaklığı tekrar gördüm. Dışarı çıktığınızda taraftarlar size çok fazla sevgi gösteriyor. İki ülke arasında fark ettiğim en büyük fark bu ve bunun için burada olmaktan dolayı mutluyum. Şehir ve tesisler çok güzel. Her şey harika." sözlerini sarf etti.

Torino kariyerine iyi bir başlangıç yapan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 kez gol sevinci yaşadı.