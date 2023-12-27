RB Leipzig, Napoli'den Eljif Elmas'ın transferini açıkladı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Eljif Elmas ile 4.5 yıllık sözleşme (2028 yılına kadar) imzalanacağı ve Makedon oyuncunun Ocak ayında takıma katılacağı belirtildi.

RB Leipzig'in Eljif Elmas için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

FENERBAHÇE PAY ALACAK

Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcunun Leipzig'ten Napoli'ye transferinden pay alacak.

Sarı lacivertli takım, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinin detaylarını KAP'a şu şekilde bildirmişti:

"Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır."