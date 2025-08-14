İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Eljif Elmas yeniden Napoli yolcusu

Bundesliga ekibi Leipzig forması giyen Makedon futbolcu Eljif Elmas için eski takımı Napoli harekete geçti.

HABER MERKEZİ14 Ağustos 2025 Perşembe 12:08 - Güncelleme:
Leipzig forması giyen Eljif Elmas, eski takımı Napoli'ye geri dönebilir.

NAPOLI'DEN SOMUT ADIM

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Napoli, Makedon futbolcu ile ilgileniyor ve bu transfer için somut adımlar attı.

Leipzig, 25 yaşındaki futbolcunun kiralık transferine sıcak bakmıyor ancak Napoli, Eljif Elmas için girişimlerine devam ediyor.

ÖNCELİĞİ ESKİ TAKIMI

Napoli'ye geri dönmek isteyen Eljif Elmas, Torino'nun da ilgisine rağmen önceliği Antonio Conte'nin ekibine verdi.

TORINO'DA FORMA GİYDİ

Leipzig'in kadro yapılanmasında yer almayan Makedon futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını da Torino'da kiralık olarak geçirmişti. Torino'da 13 maçta süre bulan Eljif Elmas, 4 kez ağları havalandırdı.

LEIPZIG İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Eljif Elmas'ın Leipzig ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

