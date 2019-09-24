Eljif Elmas'a büyük övgü! 'Napoli'yi fethetti'

Fenerbahçe'nin 2019-2020 yaz transfer sezonunda İtalyan ekiplerinden Napoli'ye yüksek bonservis bedeli ile sattığı Eljif Elmas, göstermiş olduğu performans ile İtalyanlardan büyük övgü kazandı.

Fenerbahçe'nin Makedonya'dan geleceğe yatırım amaçlı kadrosuna kattığı ve daha sonra göstermiş olduğu performans ile İtalya'nın yolunu tutan Eljif Elmas'ın Napoli kariyeri parlak başladı.

LA Gazetta dello Sport'tan Maurizio Nicita, Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski ile Eljif Elmas hakkında görüştü. Makedon teknik adam milli takımda da şans verdiği oyuncusu hakkında şu ifadeleri kullandı;

''20 YAŞINDA OLDUĞUNA İNANAMIYORSUNUZ''

''Şaşıracaksınız ama Eljif Elmas 20 yaşına yeni girdi. Orta sahada şu anda veteran bir oyuncu gibi. Onu sahada görünce 20 yaşında olduğunu düşünmüyorsunuz''

''Napoli'ye ima attığı için çok mutluyum. 1 ay geçmesine rağmen Eljif'in çok iyi geliştiğini görüyorum. Eljif Elmas kendisine inanıyor ve güveniyoru. Bu onun sırrı.''

(Futbol Arena)