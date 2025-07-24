Eljif Elmas'a İtalyan kancası

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan Eljif Elmas'a Roma'nın talip olduğu iddia edildi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre; sağ ayaklı bir sol kanat oyuncusu arayışında olan İtalyan kulübü, geride kalan sezonun ikinci yarısını Torino'da kiralık olarak geçiren Elmas'ı gözüne kestirdi.

25 yaşındaki futbolcu, Torino'da 13 maçta 4 kez fileleri havalandırmış ancak Serie A kulübü, finansal nedenlerden dolayı Eljif Elmas'ın 17 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanamamıştı.

Haberde, Roma'nın yeni teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin Makedon oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve bu transferin 15 ila 18 milyon euro arasında bir bedelle sonuçlanabileceği belirtildi.

Eljif Elmas'ın Leipzig ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.