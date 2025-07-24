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Spor

Eljif Elmas'a İtalyan kancası

Bonservisi Leipzig'de bulunan 25 yaşındaki genç oyuncu Eljif Elmas'a İtalyan ekibi Roma talip oldu.

HABER MERKEZİ24 Temmuz 2025 Perşembe 16:58 - Güncelleme:
Eljif Elmas'a İtalyan kancası
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Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan Eljif Elmas'a Roma'nın talip olduğu iddia edildi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre; sağ ayaklı bir sol kanat oyuncusu arayışında olan İtalyan kulübü, geride kalan sezonun ikinci yarısını Torino'da kiralık olarak geçiren Elmas'ı gözüne kestirdi.

25 yaşındaki futbolcu, Torino'da 13 maçta 4 kez fileleri havalandırmış ancak Serie A kulübü, finansal nedenlerden dolayı Eljif Elmas'ın 17 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanamamıştı.

Haberde, Roma'nın yeni teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin Makedon oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve bu transferin 15 ila 18 milyon euro arasında bir bedelle sonuçlanabileceği belirtildi.

Eljif Elmas'ın Leipzig ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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