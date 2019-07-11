Eljif Elmas'ın transferi 18 Milyon Euro'ya tamam!
Fenerbahçeli yıldız futbolcu Eljif Elmas'ın 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satıldığı iddia edildi.
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas'ın 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye satıldığını açıkladı.
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