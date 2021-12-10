Eljif Elmas'lı Napoli, Çağlar Söyüncü'lü Leicester City'i 3-2 geçti

10 Aralık 2021 Cuma 00:26 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 00:26

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İtalyan ekibi Napoli, ile İngiliz temsilcisi Leicester City karşılaştı. İtalya'da oynanan maçta Napoli rakibini 3-2 mağlup etti ve tur atladı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Adam Ounas, 24 ve 53. dakikadaa Eljif Elmas kaydetti. Leicester City'nin golleri 27. dakikada Jonny Evans ve 33. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'dan geldi.

Napoli'den iki kez fileleri havalandıran Eljif Elmas, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında, 4. golüne ulaştı.

Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından puanını 10 yapan ve gruptan ikici çıkan Napoli, adını son 36 turuna yazdırdı. Spartak Moskova 10 puanla gruptan lider çıktı.

8 puanla üçüncü sırada kalan Leicester City, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.