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Spor

Eljif Elmas'tan Arda Güler ve Galatasaray sözleri!

Daha önce Fenerbahçe forması da giymiş olan Eljif Elmas, Türkiye'deki günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

13 Haziran 2024 Perşembe 21:41 - Güncelleme:
Eljif Elmas'tan Arda Güler ve Galatasaray sözleri!
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Eljif Elmas, Fenerbahçe'deki günlerine dair konuştu.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve kariyerinin ilerleyen sürecinde RB Leipzig'e transfer olan Eljif, Makedon basınına verdiği röportajda Türkiye'deki stadyum atmosferini unutamadığını söyledi.

"TÜRKİYE'DEKİ GİBİ HİSSETMEDİM"

Eljif yaptığı açıklamada, "Pek çok stadyumda oynadım ama hiç Türkiye'deki gibi hissetmedim, bu korkunç bir şey. Fenerbahçe'de oynadım, stadın enerjisi sizi öyle bir oynamaya itiyor ki... 'Yüzde 200' denilen şey tam olarak bu." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A ATTIĞI GOL

Fenerbahçe formasıyla Galatasaray ağlarına attığı golün unutulmaz olduğunu söyleyen Eljif, "Dürüst olmak gerekirse, maçtan iki hafta önce sadece Galatasaray'ı düşünüyordum, gol atmak istiyordum. Çocukken bile gol atmak isterdim ve bu benim için gerçek bir onurdu. Soyunma odasında söyleyecek özel bir şey yoktu çünkü skor 1-1'di. Ama daha önce gördüğüm tüm büyük yıldızlar takım arkadaşlarımdı. Örneğin çok yakın arkadaşım olan Mehmet Topal, Volkan Demirel, hepsini saymıyorum, gerçekten beni tebrik etmeye geldiler. Fenerbahçe'nin o zamanlar Kadıköy'de 20 yıldır kaybetmediğini söylediler. Golü ben attım, o yüzden kaybetmedik, bana söyledikleri buydu. Şimdi bana söyledikleri her şeyi söylememeliyim ama 'Eljif, senin golün bizi kurtardı' dediler." dedi.

ARDA GÜLER DAMGA VURABİLİR

Son olarak A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler'i çok beğendiğini söyleyn Eljif, "Bence EURO 2024'te sürpriz ve büyük etki yapabilecek isim Arda Güler." sözlerini sarf etti.

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