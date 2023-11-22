Eljif Elmas'tan beklenmedik haber! Napoli'de ayrılık rüzgarları esmeye başladı

Fenerbahçe'den 2019 yılında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, İtalyan ekibinden ayrılmayı düşünüyor.

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Eljif Elmas'ın takımda aldığı süreden memnun olmadığı ve ocak ayındaki transfer dönemi için ayrılık düşüncesinde olduğu belirtildi.

Eljif Elmas'ın Napoli ile sözleşmesinin 2025 yılına kadar devam ettiği ancak şu anda yeni sözleşme için herhangi bir görüşmenin olmadığı kaydedildi.

NAPOLI'NIN TAVRI

Napoli'nin Eljif'i ocak ayında reddedilemeyecek bir teklif gelmediği sürece takımda tutmak istediği aktarıldı. İtalyan ekibinin, yaz transfer döneminde ise Makedon futbolcu için yeni bir çözüm arayacağı olacağı vurgulandı. Napoli'nin yaz transfer döneminde sözleşmesinin bitimine de bir yıl kalacağı için Eljif Elmas'ı satma olasılığının bulunduğu ifade edildi.

Eljif Elmas için geçtiğimiz yaz transfer döneminde RB Leipzig'in 30 milyon euro teklif ettiği ancak Napoli'nin bu teklifi geri çevirdiği öne sürülmüştü.

İTALYA'DAKİ PERFORMANSI

Napoli, 24 yaşındaki futbolcu için 2019 yılında Fenerbahçe'ye 16.2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

İtalyan ekibinde rotasyonun önemli parçalarından biri olan ancak 11'de düzenli olarak şans bulamayan Eljif Elmas, Napoli formasıyla 184 maçta 18 gol attı ve 11 asist yaptı.