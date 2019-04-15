Eljif Elmas'tan Galatasaray'a gönderme
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin beraberlik golünü atan Eljif Elmas, instagram hikayesinde paylaştığı fotoğrafla Galatasaray'a göndermede bulundu.
Eljif, instagram hikayesinde kendisinin bebeklik fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafa 1999 notunu düştü.
Eljif Elmas, bu paylaşımıyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı 20 senelik yenilmezlik serisine dikkat çekti.
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