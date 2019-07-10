Eljif Elmas'tan transfer açıklaması
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu Eljif Elmas, transfer olacağı yönündeki haberler hakkında açıklamalarda bulundu, Elmas, 'Transferimle ilgili bilgim yok, kampa katılacağım' dedi.
Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a gelen Eljif, burada basın mensuplarıyla sohbet etti.
Transferiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Eljif, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım." ifadesini kullandı.
Eljif Elmas'ın adı transferde birçok Avrupa kulübüyle anılıyor.
(AA)
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