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Spor

Eljif Elmas'tan transfer itirafı: RB Leipzig benim için iyi bir seçenekti

Napoli'den Alman ekibi Leipzig'e transfer olan Elif Elmas, transfer süreci ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

5 Ocak 2024 Cuma 17:38 - Güncelleme:
Eljif Elmas'tan transfer itirafı: RB Leipzig benim için iyi bir seçenekti
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Napoli'den Leipzig'e transfer olan Elif Elmas, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Elif Elmas yaptığı açıklamada, "Bir değişikliğe ihtiyacım vardı. Leipzig, Almanya'nın büyük bir kulübü. Projeyi ve Leipzig'in genç oyunculara verdiği güveni seviyorum. Ben de hala genç oyuncuyum ve bu yüzden burası benim için iyi seçenekti." dedi.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Milli takım formasıyla Almanya'ya attığı gole değinen başarılı oyuncu, "Bu en sevdiğim gollerden biriydi. Kuzey Makedonya gibi bir takımla Almanya gibi büyük bir takıma gol atmak beni gerçekten mutlu etti." ifadelerini kullandı.

"ALMANYA'DA OYUN DAHA HIZLI"

Elif Elmas, "Leipzig'de 4-2-2-2 oynuyoruz. Napoli'de 4-3-3 sistemiyle oynuyorduk. Topa sahip olma konusunda büyük farklılıklar var. Leipzig zirveye çok daha hızlı çıkıyor. Burada oyun, İtalya'ya göre çok daha hızlı ve daha direkt." şeklinde konuştu.

RB Leipzig, Elif Elmas için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Alman ekibi, Elif Elmas ile de 4.5 yıllık sözleşme (2028 yılına kadar) imzaladı.

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