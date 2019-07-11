İtalya Serie A takımlarından Napoli’nin Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin ısrarla istediği Fenerbahçe’nin Makedon orta sahası Eljif Elmas için başkan Aurelio De Laurentiis’ten ilginç açıklama geldi.

Laurentiis, “Eljif’in transferini çok önemsiyoruz. Bunu asla inkar etmedik. Bu transfer görüşmesinde Fenerbahçe ile belli bir seviyeye geçtik. Ancak kadromuz çok geniş. Daha da kalabalıklaşmasını önlemek için satış yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Napoli son olarak Eljif için Kanarya’ya 15 milyon euro teklif etmiş, Sportif Direktör Comolli ise 20 milyon euroda diretmişti. İtalyan basını ise Napoli Başkanı’nın “Eljif için futbolcu satmalıyız” sözlerini, “Nakit arayışında. Transferi bitirebilmek için kaynak yaratmaya çalışıyor. Kadro geniş sözleri zaman kazanmak için” diye yorumladı.