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Eljif, Napoli’de gelişecek

FENERBAHÇE’DEN İtalya’nın Napoli takımına bonuslar dahil 18 milyon euroya transfer olan Makedon yıldız Eljif Elmas’ın menajeri George Gardi, “Ancelotti’nin elinde daha da gelişecek” dedi.

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Eljif’i Real Madrid ve Liverpool’un da istediğini belirten Gardi şunları söyledi: “Ancak Napoli onun için daha elverişliydi. O modern bir orta saha oyuncusu. Fiziksel ve teknik kalite olarak harika. Birçok farklı pozisyonda oynayabiliyor. Ancelotti gibi dünya çapında bir hocanın sayesinde de gelişimini sürdürüyor. Ancelotti ondan çok memnun. Çünkü önerilerini dinliyor ve onları yapabilmek için çok çalışıyor.”

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