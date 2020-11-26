İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2020 Perşembe / 10 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9318
  • EURO
    9,4731
  • ALTIN
    462.797
  • BIST100
    1332.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Elmacık kemiği kırılan Harun Tekin'den iyi haber
Spor

Elmacık kemiği kırılan Harun Tekin'den iyi haber

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen kaleci Harun Tekin'in çalışmalara başladığı belirtildi.

AA26 Kasım 2020 Perşembe 10:38 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:38
ABONE OL

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle operasyon geçiren kaleci Harun Tekin, salonda çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen 31 yaşındaki file bekçisinin salonda çalışmalara başladığı belirtildi.

Harun Tekin'in 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara çıkabileceği aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.