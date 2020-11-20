Elmar Bjarnason'un cezası onandı

IHA 20 Kasım 2020 Cuma 20:07 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 20:07

TFF Tahkim Kurulu 20 Kasım 2020 günlü (58) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aldığı karar şöyle:

Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin futbolcusu Theodor Elmar Bjarnason ile ilgili PFDK’nın 12.11.2020 tarihli E.2020-2021/299 - K.2020-2021/382 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin futbolcusu Theodor Elmar Bjarnason’un ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin futbolcusu Theodor Elmar Bjarnason’un toplam 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."