Fenerbahçe, 20 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas’ın Napoli’ye transferini resmen duyurdu. İtalyan kulübünden 16 milyon Euro bonservis bedeli alacak olan sarı-lacivertlilerde bu transfer aynı zamanda tarihe de geçti. 2015-2016 sezonunda Senegalli forveti Moussa Sow’u 16 milyon Euro karşılığında Al-Ahli’ye veren Fenerbahçe'de bu satış, ‘en çok gelir elde edilen transfer’ olarak zirvede yer alıyordu. Elmas’ın Napoli’ye 16 milyon Euro bedelle transfer olmasının ardından ise artık zirvede Sow-Elmas ismi yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin, en çok gelir elde ettiği 5 transfer şöyle:

Oyuncu- Gittiği takım- Transfer Bedeli

Eljif Elmas - Napoli - 16 Milyon Euro

Moussa Sow - Al Hali - 16 Milyon Euro

Elvir Baliç - Real Madrid - 15.6 Milyon Euro

Simon Kjaer - Sevilla - 12.5 Milyon Euro

Jay-Jay Okocha - PSG - 12.4 Milyon Euro