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Elmas veda etti, 18 milyon euro yolda

  • Star Spor
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Fenerbahçe’nin transferde bütün umutlarını bağladığı Makedon oyuncunun Napoli’ye transferinde geri sayım sürüyor. Dün sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan genç futbolcunun bugün İtalya’ya gidip yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

ELJİF Elmas’ın Napoli’ye transferi resmiyet kazandı gibi. Kulüplerden henüz resimi açıklama yapılmasa da genç futbolcunun dünkü veda mesajı transferin bittiğinin bir göstergesi oldu. Kanarya’nın Avusturya kampı kadrosuna alınmayan Elmas sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

TESİSLERDEN PAYLAŞIM

2017 temmuz ayında Fener’e transfer olan 19 yaşındaki Makedon futbolcu Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden ayrıldığı bir anın videosunu paylaşırken, videoya sarı ve lacivert kalpler koyup, taraftarlara da elveda mesajı verdi. Geçtiğimiz günlerde Eljif Elmas’ın berberi de, ‘Son saç tıraşı’ diyerek, genç futbolcuyla fotoğraf paylaşmıştı.

KANARYA’NIN ELİ RAHATLADI

Transferde Finansal Fair Play anlaşmasına uyması gereken Kanarya, takıma yeni isimler katabilmek için Elmas’tan gelecek parayı bekliyordu. Napoli ile yapılan anlaşma gereği Fener’in kasasına bu transferden 15 milyon euro bonservis bedeli ve 3 milyon euro da bonus girecek. Genç starın bugün İtalya’ya giderek yeni takımına imza atması bekleniyor.

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