Elmas’ta Napoli an meselesi
İtalyan basını, Fener’in 20 milyon euro bonservis bedeli istediği genç yıldızın 15 milyon euroya Napoli’ye satıldığını yazdı. Trwansferin 48 saat içinde açıklanması bekleniyor.
- Star Spor
YAKLAŞIK iki aydır Avrupa’nın çeşitli kulüperinden teklif alan Eljif Elmas İtalyan basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. Fenerbahçe’nin 20 milyen euro istediği Makedon orta saha oyuncusu için “Napoli, Elmas’ın transferini 48 saat içinde açıklayacak” diye manşet atan gazeteler, Elmas’ın da yıllık 1.8 milyon euro kazanacağını yazdı. Teknik Direktör Ancelotti’nin “Oyun planımda Elmas’a yer var. Gelecek adına bu transferi gerçekleştirmeliyiz” dediğini okuyucularına aktaran İtalyan basını “Fener 5 milyon euro inince bu transfer olumlu sonuçlandı” yorumunda bulundular. Başkan Ali Koç yönetiminin, şu ana kadar yapılan transferlere kaynak yaratmak ve UEFA ile anlaşmasını devam ettirebilmek adına mutlaka Elmas’ı satması gerekiyor.
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