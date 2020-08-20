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Spor

Elneny, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny siyah-beyazlılara veda etti.

20 Ağustos 2020 Perşembe 18:32 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 18:32
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Orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Beşiktaş'a veda ettiğini açıkladı.

Twitter hesabından siyah - beyazlı kulübe bir veda mesajı yayımlayan Mısırlı futbolcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Dün İstanbul'da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarları: Gerçekten etkilendim ve her zaman minnettar olacağım. Yönetime ve takım arkadaşlarıma: Şampiyonlar Ligi elemesi ile biten unutulmaz bir sezon geçirdik. Her şey için teşekkürler."

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