20 Ağustos 2020 Perşembe 18:32 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 18:32

Orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Beşiktaş'a veda ettiğini açıkladı.

Twitter hesabından siyah - beyazlı kulübe bir veda mesajı yayımlayan Mısırlı futbolcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Dün İstanbul'da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarları: Gerçekten etkilendim ve her zaman minnettar olacağım. Yönetime ve takım arkadaşlarıma: Şampiyonlar Ligi elemesi ile biten unutulmaz bir sezon geçirdik. Her şey için teşekkürler."